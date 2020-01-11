Нефьодов заявив про рекордну суму прибутку на митниці

Українська митниця у 2019 році зібрала рекордну за 10 років суму прибутків. Держава отримала 14,6 мільярдів доларів.

А це – на мільярд більше, ніж у 2018 році, заявив очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.

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За його словами, це – другий результат за всю історію України після 2008 року, коли був значний економічний зріст і не було російської агресії.

За 2019 рік Нова митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. Вирішили... Опубліковано Max Nefyodov Пʼятниця, 10 січня 2020 р.

Він наголосив, що митниця навіть на початку реформи працює набагато ефективніше, ніж у 2008 році при "міцних попередниках".

Що відомо про створення нової митниці

• Наприкінці 2018 року уряд прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України, поділивши її на державні податкову та митну служби.

• У березні 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. У фінальному етапі переміг Максим Нефьодов, уряд призначив його головою Державної митної служби.

• У липні Держреєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. З того часу вона не підпорядковується Державній фіскальній службі.

• На початку жовтня Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць з 26 до 16. У листопаді у держмитниці завершилася реєстрація всіх регіональних митниць.

• Нефьодов анонсував звільнення 500 найбільш одіозних співробітників митниці. Їх не переведуть в нову структуру. Скорочення структур – не лише економія й налагодження процесів, але й "тактичне рішення оновити керівний склад".