Нефьодов заявив про рекордну суму прибутку на митниці
Українська митниця у 2019 році зібрала рекордну за 10 років суму прибутків. Держава отримала 14,6 мільярдів доларів.
А це – на мільярд більше, ніж у 2018 році, заявив очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.
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За його словами, це – другий результат за всю історію України після 2008 року, коли був значний економічний зріст і не було російської агресії.
Він наголосив, що митниця навіть на початку реформи працює набагато ефективніше, ніж у 2008 році при "міцних попередниках".
Що відомо про створення нової митниці
• Наприкінці 2018 року уряд прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України, поділивши її на державні податкову та митну служби.
• У березні 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. У фінальному етапі переміг Максим Нефьодов, уряд призначив його головою Державної митної служби.
• У липні Держреєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. З того часу вона не підпорядковується Державній фіскальній службі.
• На початку жовтня Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць з 26 до 16. У листопаді у держмитниці завершилася реєстрація всіх регіональних митниць.
• Нефьодов анонсував звільнення 500 найбільш одіозних співробітників митниці. Їх не переведуть в нову структуру. Скорочення структур – не лише економія й налагодження процесів, але й "тактичне рішення оновити керівний склад".