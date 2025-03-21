РосСМИ официально подтвердили взрыв и выброс нефти на "Кавказской" – площадь пожара увеличилась до 10 000 квадратов. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Новые взрывы на нефтебазе в Краснодарском крае: что произошло

Итак, по состоянию на сейчас, утро 21 марта, на нефтебазе "Кавказская" в Краснодарском крае России горят 2 резервуара и нефтепродукты вокруг. И все это пытаются потушить под 500 местных пожарных.

По официальным данным, огонь охватил территорию площадью 10 000 квадратных метров. Во время тушения в результате разгерметизации резервуара произошел взрыв и выброс горящей нефти. Несколько пожарных получили травмы, их госпитализировали.

Власти края пишут, что в результате взрыва повреждены 3 единицы техники. Между тем пламя перекинулось не только на еще один резервуар, но и на запорную арматуру и нефтепродукты, разлившиеся после взрыва.

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В попытках тушения принимают участие 456 человек и 181 единица техники. Локализовать возгорание, впрочем, не удается, и ситуация остается критической.

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Напомним, "Кавказская" загорелась ночью 19 марта, тогда дроны успешно атаковали эту нефтеперекачивающую станцию. И она продолжала гореть все последующие сутки. Взрыв, который произошел сегодня, усилил пожар.