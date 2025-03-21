РосЗМІ офіційно підтвердили вибух і викид нафти на "Кавказькій" – площа пожежі збільшилась до 10 000 квадратів. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Нові вибухи на нафтобазі у Краснодарському краї: що сталося

Отже, станом на зараз, ранок 21 березня, на нафтобазі "Кавказька" у Краснодарському краї Росії горять 2 резервуари та нафтопродукти навколо. І все це намагаються загасити під 500 тамтешніх пожежників.

За офіційними даними, вогонь охопив територію площею 10 000 квадратних метрів. Під час гасіння внаслідок розгерметизації резервуара стався вибух та викид палаючої нафти. Декілька пожежників зазнали травм, їх госпіталізували.

Влада краю пише, що у результаті вибуху пошкоджені 3 одиниці техніки. Тим часом полум’я перекинулося не тільки на ще один резервуар, а й на запірну арматуру та нафтопродукти, що розлилися після вибуху.

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У спробах гасіння беруть участь 456 людей і 181 одиниця техніки. Локалізувати загоряння, утім, не вдається, і ситуація залишається критичною.

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Нагадаємо, "Кавказька" запалала уночі 19 березня, тоді дрони успішно атакували цю нафтоперекачувальну станцію. І вона продовжувала горіти усю наступну добу. Вибух, який стався сьогодні, посилив пожежу.