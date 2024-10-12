В Феодосии уже шестые сутки горит нефтебаза

Во временно оккупированной Феодосии уже шестые сутки продолжается пожар. В частности, у россиян горит крупнейшая нефтебаза на полуострове.

В недельном отчете российский так называемый "глава" Крыма Аксенов пожар проигнорировал, как и не сказал о причинах инцидента, пишет 24 Канал со ссылкой на российских оккупантов.

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Что происходит на нефтебазе россиян в Феодосии

Российский так называемый "глава" Феодосии Игорь Ткаченко рассказал, что режим "техногенной чрезвычайной ситуации" местного уровня в Феодосии из-за пожара на нефтебазе пока не сняли. Ведь россияне уже шестые сутки не могут потушить пожар.

Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят, работа по ликвидации последствий возгорания продолжается,

– заявил Ткаченко.

Он добавил, что действует также ограничение по проезду транспорта на участках дорог, размещенных по периметру нефтяного терминала.

Кроме того, российские оккупанты заверили, что 11 октября эвакуированные жители активно возвращались в свои дома.

"До 20 часов вечера (11 октября – 24 Канал) в пунктах временного размещения оставалось только 29 человек – жители микрорайона Северный и улицы Геологической", – заявил оккупационный "глава".

Кстати, украинские военные атаковали вражескую нефтебазу утром 7 октября. Российские СМИ писали, что нефтебазу в Феодосии атаковали двумя ракетами ATACMS.