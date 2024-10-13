Специалисты "КиберБорошна" заявили, что пожар также повредил некоторые резервуары. Известно, что ВСУ ударили по российской нефтебазе ночью 7 октября.
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Что известно о последствиях атаки по нефтебазе россиян
Еще по состоянию на 12 октября пожар на нефтебазе продолжался уже шестые сутки. Соответствующие данные подтверждал российский так называемый "мэр" города Игорь Ткаченко.
Сгорела нефтебаза в Феодосии,
– заявили аналитики по состоянию на 13 октября.
Пожар в Феодосии на нефтебазе уничтожил 8 резервуаров россиян
По их информации, пожар:
- задел 12 резервуаров;
- полностью уничтожил 8.
Кстати, местным, живущих неподалеку, только на шестые сутки позволили возвращаться домой. Интересно, что враги до сих пор не назвали реальную причину пожара.
В телеграмм-канале "Крымский ветер" написали, что задымления, как в прошлые дни, над нефтебазой пока нет. Однако режим чрезвычайной ситуации в Феодосии не сняли, проехать мимо нефтебазы нельзя, транспорт объезжает.