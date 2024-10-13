Фахівці "КіберБорошна" заявили, що пожежа також пошкодила деякі резервуари. Відомо, що ЗСУ вдарили по російській нафтобазі вночі 7 жовтня.

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Що відомо про наслідки атаки по нафтобазі росіян

Ще станом на 12 жовтня пожежа на нафтобазі тривала вже шосту добу. Відповідні дані підтверджував російський так званий "мер" міста Ігорь Ткаченко.

Догоріла нафтобаза в Феодосії,

– заявили аналітики станом на 13 жовтня.



Пожежа у Феодосії на нафтобазі знищила 8 резервуарів росіян

За їхньою інформацією, пожежа:

зачепила 12 резервуарів;

повністю знищила 8.

До речі, місцевим, що живуть неподалік, тільки на шосту добу дозволили повертатись додому. Цікаво, що вороги досі не назвали реальну причину пожежі.

У телеграм-каналі "Кримський вітер" написали, що задимлення, як минулими днями, над нафтобазою наразі немає. Проте режим надзвичайної ситуації у Феодосії не зняли, проїхати повз нафтобазу не можна, транспорт об'їжджає.