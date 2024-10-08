Об этом сообщает телеканал ASTRA со ссылкой на источник. В результате удара повреждены как минимум две цистерны – наполняемость 10 и 5 тысяч кубометров.

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Вероятно, произошел разлив топлива, который вызвал пожар. Также атака привела к повреждению наливного трубопровода дизельного топлива.

Последствия попадания по нефтебазе в Феодосии: видео

Что известно об атаке

Нефтебазу в Феодосии атаковали в ночь на 7 октября. Генштаб ВСУ объявил, что нефтебазу используют в том числе "для обеспечения потребностей оккупационной армии России".

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны нанесли удар по морскому нефтяному терминалу россиян во временно оккупированной Феодосии.

Нефтеперевалочный терминал Феодосии – крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Примечательно, что в марте 2024 года его уже атаковали дроны ВСУ, тогда был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива.