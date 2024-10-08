Про це повідомляє телеканал ASTRA з посиланням на джерело. Внаслідок удару пошкоджено як мінімум дві цистерни – наповнюваність 10 і 5 тисяч кубометрів.

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Імовірно, стався розлив палива, який спричинив пожежу. Також атака призвела до пошкодження наливного трубопроводу дизельного палива.

Наслідки влучання по нафтобазі у Феодосії: відео

Що відомо про атаку

Нафтобазу у Феодосії атакували в ніч проти 7 жовтня. Генштаб ЗСУ оголосив, що нафтобазу використовують у тому числі "для забезпечення потреб окупаційної армії Росії".

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони завдали удару по морському нафтовому терміналу росіян у тимчасово окупованій Феодосії.

Нафтоперевалочний термінал Феодосії – найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Примітно, що у березні 2024 року його вже атакували дрони ЗСУ, тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива.