Российские пропагандисты традиционно заявили о якобы атаке беспилотников. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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Прилеты на нефтеперерабатывающем заводе
РосСМИ отмечают, что якобы два беспилотника в Тверской области атаковали нефтеперерабатывающую станцию недалеко от села Ерохино, которая обслуживает нефтепровод "Дружба".
Первый БПЛА якобы залетел еще в 03:15. Он врезался в здание маслоцеха. После прогремел мощный взрыв. В результате повреждены крыша и стены здания, выбиты стекла.
Второй беспилотник залетел на станцию уже через полчаса. Он якобы упал на землю и взорвался. Пропагандисты уверяют, что пожар уже погасили работники предприятия. Потерь, как всегда, якобы нет.
Что известно о взрывах в Псковской области
- Заметим, что в Псковской области 27 мая было взрывное утро. Якобы два беспилотника "наделали шума".
- Губернатор заявил, что повреждено админздание нефтепровода "Транснефти" вблизи поселка Литвиново Невельского района.
- Местные жители слышали по меньшей мере два взрыва.
- Также известно, что повреждены фасады и стекла трех административных зданий. По официальным данным, пострадавших якобы нет.