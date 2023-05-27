Російські пропагандисти традиційно заявили про нібито атаку безпілотників. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Прильоти на нафтопереробному заводі

РосЗМІ зазначають, що нібито два безпілотники у Тверській області атакували нафтопереробну станцію неподалік села Єрохіно, що обслуговує нафтопровід "Дружба".

Перший БпЛА нібито залетів ще о 03:15. Він врізався в будівлю маслоцеху. Опісля прогримів потужний вибух. Внаслідок цього пошкоджено дах та стіни будівлі, вибито скло.

Другий безпілотник завітав на станцію вже через пів години. Він нібито упав на землю та вибухнув. Пропагандисти запевняють, що пожежу вже начебто загасили працівники підприємства. "Патєрь", як завжди, буцімто немає.

Це цікаво! Ворожі ЗМІ пишуть, що після атаки першого безпілотника російське МВС запровадило план "Фортеця". Щоправда, це зовсім не завадило другому дрону долетіли та вибухнути.

Що відомо про вибухи у Псковській області