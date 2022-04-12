Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он вспомнил трагическую историю сирийского мальчика из разрушенного войной города Алеппо, всколыхнувшего весь мир. Ребенок перед смертью сказал "Я пожалуюсь Аллаху".

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Публицист увидел в этой истории символизм. По его мнению, Дворникова ожидает расплата за военные преступления, унесшие жизни тысячи мирных людей.

"Сирийского мясника" ждет законное наказание. Приведут его в исполнение славные Вооруженные Силы Украины, сказал Андрей Пионтковский.

"Избежать мести за те преступления, которые совершил в Сирии, этот подлец не сможет", – подчеркнул российский публицист.

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