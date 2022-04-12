Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він пригадав трагічну історію сирійського хлопчика зі зруйнованого війною міста Алеппо, що сколихнула увесь світ. Дитина перед смертю сказала "Я пожаліюсь Аллаху".

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Публіцист побачив в цій історії символізм. На його думку, Дворнікова чекає розплата за військові злочини, які забрали життя тисячі мирних людей.

"Сирійського м'ясника" чекає законне покарання. Приведуть його у виконання славні Збройні Сили України, сказав Андрій Піонтковський.

"Уникнути помсти за ті злочини, які скоїв у Сирії, цей негідник не зможе", – наголосив російський публіцист.

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