Так считает советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, все украинцы, затаив дыхание, ждут прихода 21 часа вечера.
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Ведь это может быть время, когда Лукашенко объявит вторжение армии диктаторской Беларуси в Украину.
Фактически, сволочь Лукашенко уже давно договорилась с Путиным и выделил территорию Беларуси, чтобы нанести подлый удар Украине в тылу.
– заявил Геращенко.
Советник министра внутренних дел подчеркнул, что Лукашенко еще раньше нанес удар Украине. Речь идет о том, что:
- Самолеты, вылетавшие из белорусских аэропортов, бомбили Киевщину, Житомирщину, Черниговскую область, Волынь.
- Из Беларуси запускают "Калибры" и "Искандеры", несущие смерть для гражданского населения.
- С белорусской территории в Киев и Чернигов отправились колонны вражеских бронемахов.
Кстати, в обед 11 марта российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше – нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани. Россияне также обстреливали пункты Бухлычи и Верхний Теребеж в Беларуси.
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