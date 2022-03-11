Так считает советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, все украинцы, затаив дыхание, ждут прихода 21 часа вечера.

К теме Лучше оставаться дома, чем возвращаться "грузом 200", – Данилов обратился к белорусам

Ведь это может быть время, когда Лукашенко объявит вторжение армии диктаторской Беларуси в Украину.

Фактически, сволочь Лукашенко уже давно договорилась с Путиным и выделил территорию Беларуси, чтобы нанести подлый удар Украине в тылу.

– заявил Геращенко.

Советник министра внутренних дел подчеркнул, что Лукашенко еще раньше нанес удар Украине. Речь идет о том, что:

Самолеты, вылетавшие из белорусских аэропортов, бомбили Киевщину, Житомирщину, Черниговскую область, Волынь.

Из Беларуси запускают "Калибры" и "Искандеры", несущие смерть для гражданского населения.

С белорусской территории в Киев и Чернигов отправились колонны вражеских бронемахов.

Кстати, в обед 11 марта российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше – нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани. Россияне также обстреливали пункты Бухлычи и Верхний Теребеж в Беларуси.

Важно – смотрите обращение Арестовича к белорусам: