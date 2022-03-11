Так вважає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, всі українці, затамувавши подих, чекають прихід 21 години вечора.

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Адже це може бути часом, коли Лукашенко оголосить вторгнення армії диктаторської Білорусі в Україну.

Фактично, сволота Лукашенко вже давно домовився з Путіним і виділив територію Білорусі, щоб нанести підлий удар Україні в тилу,

– заявив Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що Лукашенко ще раніше наніс удар Україні. Йдеться про те, що:

Літаки, які вилітали з білоруських аеропортів, бомбили Київщину, Житомирщину, Чернігівську область, Волинь.

З Білорусі запускають "Калібри" та "Іскандери", що несуть смерть для цивільного населення.

З білоруської території до Києва та Чернігова вирушили колони ворожої бронетехніки.