Так вважає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, всі українці, затамувавши подих, чекають прихід 21 години вечора.
До теми Краще лишатися вдома, ніж повертатися "грузом 200", – Данілов звернувся до білорусів
Адже це може бути часом, коли Лукашенко оголосить вторгнення армії диктаторської Білорусі в Україну.
Фактично, сволота Лукашенко вже давно домовився з Путіним і виділив територію Білорусі, щоб нанести підлий удар Україні в тилу,
– заявив Геращенко.
Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що Лукашенко ще раніше наніс удар Україні. Йдеться про те, що:
- Літаки, які вилітали з білоруських аеропортів, бомбили Київщину, Житомирщину, Чернігівську область, Волинь.
- З Білорусі запускають "Калібри" та "Іскандери", що несуть смерть для цивільного населення.
- З білоруської території до Києва та Чернігова вирушили колони ворожої бронетехніки.
До слова, в обід 11 березня російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України та розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані. Росіяни також обстрілювали пункти Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі.
Важливо – дивіться звернення Арестовича до білорусів: