Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час пресмарафону телеканалу "Рада". Він підтвердив, що атака російських літаків була здійснена на білоруські території.

До теми Білоруські війська можуть почати вторгнення вже о 21:00 11 березня

За його слова, наразі ситуація під контролем, проте для України це може бути небезпечно.

Але ми до цього так само готові. Я попереджаю білорусів – краще лишатися вдома, ніж повертатися назад "грузом 200", як відправляється зараз багато російських солдат,

– заявив Данілов.

До слова, в обід 11 березня російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України та розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані. Росіяни також обстрілювали пункти Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі.

Важливо – дивіться звернення Арестовича до білорусів: