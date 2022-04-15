Нехаммер позвонил Эрдогану: обсудили перспективы переговоров Украины и России в Стамбуле

Карл Нехаммер обсудил с Реджепом Эрдоганом перспективы мирных переговоров Украины и России в Стамбуле, как один из шансов на завершение войны.

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Мы согласны: Стамбульский процесс – самый лучший шанс для мира в Украине. Австрия внесет свой вклад в любое время с помощью активной политики нейтралитета,

– отметил глава австрийского государства.

В свою очередь Реджеп Эрдоган подчеркнул необходимость использования любых возможностей для того, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе и боевым действиям в Украине, призвав также поддержать Стамбульский процесс для продвижения мирных переговоров.

Напомним, переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле прошли 29 марта. Затем стороны заявили о некотором прогрессе и о возможности следующей встречи в столице Турции, однако пока определенность в ее проведении и дате отсутствует.

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