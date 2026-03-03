Могут возникнуть проблемы с ракетами к ПВО, – Зеленский о влиянии эскалации на Ближнем Востоке

В Украине могут возникнуть проблемы с ракетами для систем противовоздушной обороны из-за активных боевых действий на Ближнем Востоке, которые продолжаются в рамках военной операции США и Израиля, начавшейся на прошлой неделе.

Такую информацию рассказал украинский президент Владимир Зеленский в новом интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Какие последствия будет иметь для Украины конфликт на Ближнем Востоке?

Реагируя на эскалацию, Владимир Зеленский назвал хорошим решением атаковать иранские военные цели, поскольку Тегеран производит много оружия для России, особенно это касается ракет и ударных беспилотников.

Впрочем, по его словам, в результате операции на Ближнем Востоке и ударов Ирана, которые тот наносит в ответ на нападение, внимание союзников может сместиться с потребностей для Украины, в частности, речь идет о защите неба от атак России.

Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия для защиты нашего неба. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самозащиты, например, Patriot,

– объяснил он.

Президент напомнил, что Украина получает военную помощь в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупки американского оружия за европейские средства, однако, вероятно, она понадобится США.

Он напомнил о ситуации, которая произошла в 2025 году, когда поставки ракет в Украину несколько замедлились после того, как Израиль подвергся атаке со стороны Ирана. Владимир Зеленский признался, что опасается повтора такого сценария.

К слову, ранее он сообщил, что Украина поможет странам Ближнего Востока уничтожать беспилотники Ирана, если арабские лидеры договорятся с российским президентом Владимиром Путиным о достижении перемирия.

К слову. Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснял, что последствия для Украины могут быть разными и не обязательно сразу критическими. Все зависит от продолжительности конфликта и его масштабов.

Как США и Израиль атакуют Иран?