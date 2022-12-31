В то же время вооружением не хотят делиться и с Россией. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Какие страны имеют нужные снаряды

По словам Резникова, страны, у которых есть запасы – это Китай, Пакистан и Индия.

У них своя позиция, они там ее держат. Не планируют пока делиться, к сожалению, с нами, к счастью – с ними тоже. Поэтому вызовы – что будут заканчиваться наши запасы старосоветского режимного вооружения и амуниция к 122 и 152 – были понятны в начале этого вторжения, когда мы увидели интенсивность ведения боевых действий,

– отметил министр.

На сегодняшний день Украина имеет 8 систем 155 калибра от разных стран, которые исправно воюют, и в них также было получено 155 калибр. Резников подчеркнул, что со временем постепенно должно произойти полное замещение артиллерии на натовский стандарт.

Можно ли сделать снаряды собственного производства

В Украине есть собственное производство снарядов. На сегодняшний день наша страна проводит испытания, некоторые образцы уже утвердили и заключили контракты на производство.

"Некоторые – на заключении контрактов, и это абсолютно правильный подход, потому что мы должны быть независимы во всем, в том числе в поставках себе амуниции. Чем более независимыми мы будем, тем легче нам будет", – сказал Резников.

По словам министра, сейчас есть вопросы финансов, которые нужно в это вложить, производственных мощностей в защищенных местах, с учетом угрозы с неба и времени.

Есть какие-то составляющие вещи, как, например, те же взрывные составляющие, порохи. Это непросто и небыстро. Развертывание уже началось, но выход на объем в ближайшее время просто нереален по объективным причинам. Поэтому мы должны заключать контракты везде, где мы можем, и мы это делаем. У меня заключены контракты, где только это было возможно на весь 2023 год. У меня как министра, министерства плюс партнеры. Главное – стабильное, постоянное обеспечение,

– подчеркнул Резников.

США поставили в Украину шестилетний запас снарядов

США поставили в Украину уже 900 тысяч стандартных и 4 тысяч высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Как оказалось, такое количество производят за 5 – 6 лет.

Таким образом, США планируют совместно с производителями увеличить темпы производства до 36 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, которые должны быть реализованы в течение следующих 3 лет.