Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что армия США, для сравнения, имела в запасе всего-навсего 2,5 миллиона снарядов до 155-миллиметровых установок.

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Россия приближается к "голоду"

По словам Черника, более половины имеющегося в феврале запаса россияне уже потеряли – либо применили, либо их уничтожила украинская сторона ударами по складам. Следовательно, сейчас у захватчиков осталось 5 – 7 миллионов снарядов, что тоже достаточно много. При этом в месяц они могут производить около 125 тысяч.

Значительное уменьшение объемов запасов отразилось и на поле боя. Летом россияне выставляли огневые валы в пределах 60, а иногда даже 80 тысяч снарядов в день. Это колоссально много, и со времен Второй мировой войны – беспрецедентное явление. Сейчас же они могут выставлять максимум 20 тысяч снарядов, поэтому россияне подходят к тому самому "голоду".

Впрочем, соотношение использования снарядов до сих пор в их пользу. Если россияне выпускают в день 20 тысяч снарядов, то украинцы – 7,5 – 8 тысяч. При этом следует понимать, что сейчас идет борьба количества и качества, и вот в качестве ВСУ побеждают.

Благодаря этому есть стратегическое огневое равновесие, в котором мы пока находимся, так же как находились с мая по сентябрь, пока не произошла блестящая Харьковская операция. Следующая блестящая операция неизбежно произойдет. Вопрос – где, когда и каким образом,

– подчеркнул Черник.

Петр Черник рассказал о запасах снарядов в России и Украине: смотрите видео

Какие запасы у Украины

Военный эксперт прокомментировал заявление США, согласно которому они могут производить только 14 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, а в Украине сколько выстреливают всего за 2 дня. Он подчеркнул, что это соответствует правде, но не нужно забывать, что Украину обеспечивают боекомплектами не только Штаты.

Несмотря на то, что у нас уже достаточно большое количество 155-миллиметровых установок западного образца, львиную долю вооружения Украины составляют старые советские установки – 2С7 "Пион", 2С5 "Гиацинт", 2С3 "Акация" и прочие. Большие запасы соответствующих боеприпасов были на европейских складах, и сейчас они активно поступают в Украину.

Кроме того, по словам Черника, в последний пакет заказа на снаряды вошли 50 тысяч реактивных снарядов к "Градам", более 20 тысяч снарядов к 152-миллиметровым установкам, и даже 125 тысяч к танковым пушкам.

"Если эти строчки прописали производителю, а как минимум две страны – Болгария и Чехия – имеют мощности для того, чтобы производить калибры советских образцов, то ручейки в Украину пошли. На мой взгляд, в режиме 7 – 7,5 тысячи снарядов боекомплект у нас есть на срок до месяца", – подчеркнул военный эксперт.

Потери врага