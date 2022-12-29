Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що армія США, для порівняння, мала у запасі всього-на-всього 2,5 мільйона снарядів до 155- міліметрових установок.

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Росія наближається до "голоду"

За словами Черника, більше ніж половину наявного у лютому запасу росіяни вже втратили – або застосували, або їх знищила українська сторона ударами по складах. Відтак, наразі у загарбників залишилося 5 – 7 мільйонів снарядів, що також доволі багато. При цьому на місяць вони можуть виробляти у межах 125 тисяч.

Значне зменшення обсягів запасів відбилося і на полі бою. Так, влітку росіяни виставляли вогневі вали у межах 60, а іноді навіть 80 тисяч снарядів на день. Це колосально багато, і з часів Другої світової війни – безпрецедентне явище. Наразі ж вони можуть виставляти щонайбільше 20 тисяч снарядів, тож поволі росіяни доходять до того самого "голоду".

Утім, співвідношення використання снарядів досі на їхню користь. Якщо росіяни випускають на день 20 тисяч снарядів, то українці – 7,5 – 8 тисяч. При цьому варто розуміти, що зараз триває боротьба кількості і якості, і от у якості ЗСУ перемагають.

Завдяки цьому є стратегічна вогнева рівновага, у якій ми поки що перебуваємо, так само як перебували з травня по вересень, поки не сталася блискуча Харківська операція. Наступна блискуча операція неминуче станеться. Питання – де, коли і в який спосіб,

– наголосив Черник.

Петро Черник розповів про запаси снарядів у Росії та України: дивіться відео

Які запаси в України

Військовий експерт прокоментував заяву США, згідно з якою вони можуть виробляти лише 14 тисяч артилерійських снарядів на місяць, а в Україні скільки вистрілюють всього за 2 дні. Він наголосив, що це відповідає правді, але не потрібно забувати, що Україну забезпечують боєкомплектами не лише Штати.

Попри те, що ми маємо вже доволі велику кількість 155-міліметрових установок західного зразка, левову частку озброєння України складають старі радянські установки – 2С7 "Піон", 2С5 "Гіацинт", 2С3 "Акація" тощо. Чималі запаси відповідних боєприпасів були на європейських складах, і зараз вони вони активно надходять до України.

Крім того, за словами Черника, до останнього пакета замовлення на снаряди увійшли 50 тисяч реактивних снарядів до "Градів", понад 20 тисяч снарядів до 152-міліметрових установок, і навіть 125 тисяч до танкових гармат.

"Якщо ці стрічки прописали виробнику, а як мінімум дві країни – Болгарія і Чехія – мають потужності для того, щоб виробляти калібри радянських зразків, то потічки в Україну пішли. На мій погляд, в режимі 7 – 7,5 тисячі снарядів боєкомплект у нас є на термін до місяця", – наголосив військовий експерт.

Втрати ворога