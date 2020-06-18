Украине не следует ожидать, что Россия откажется от своих захватнических планов. И нет гарантии, что она уже не начала новый этап военной агрессии против Украины.

Новая военная фаза войны между Украиной и Россией может развернуться вокруг Крыма. Такое мнение поддерживает и заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью "Апострофу".

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Военные специалисты определенно знают, насколько реальной является угроза со стороны Крыма. Здесь надо учитывать потенциал Черноморского флота РФ, у которого есть возможность проведения десантных операций по всему побережью Черного моря. Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе сухопутный коридор к Крыму, а может и до Приднестровья. Особенно с учетом того, что воды в Крыму все меньше и меньше. Да и никто не снимал военную угрозу со стороны оккупированного Донбасса и территории России вообще,

– заявил дипломат.

По его мнению, сейчас Россия намерена реализовать планы, которые в свое время ставил перед собой Советский Союз – расширить свое военное присутствие на Ближнем Востоке и Африке. Такие действия Василий Боднар называет неоимперской политикой.

"Мы не знаем, что думает Владимир Путин, и не приказал ли он уже военным готовиться к очередной агрессии. Не буду чрезмерно спекулировать, но поводом для активизации действий против Украины может быть как недостаток воды в Крыму, так и перезагрузка власти в России (абсолютно диктаторские изменения в России должны же чем-то прикрываться) – чтобы, например, скрыть нарушения или снискать расположение избирателей", – отметил Василий Боднар.

Ситуация с водоснабжением в Крыму

Ситуация с водой в Крыму является угрожающей. По состоянию на начало лета 2020 года уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года. В Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду. Однако такой ход обеспечит лишь шестую часть от потребностей города. 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжение прекратила.

Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засушливой зимы. Однако и премьер Денис Шмигаль и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос восстановления воды в Крым пока не рассматривают. Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.

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