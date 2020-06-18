Україні не слід очікувати, що Росія відмовиться від своїх загарбницьких планів. І немає гарантії, що вона вже не розпочала новий етап військової агресії проти України.

Нова військова фаза війни між Україною та Росією може розгорнутися навколо Криму. Таку думку підтримує і заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв'ю "Апострофу".

До слова Посол США нагадав, що Путін сам визнав Крим українським

Військові фахівці безперечно знають, наскільки реальною є загроза з боку Криму. Тут треба враховувати потенціал Чорноморського флоту РФ, у якого є можливість проведення десантних операцій по всьому узбережжю Чорного моря. Не думаю, щоб Росія відмовилася від планів пробити собі суходолом коридор до Криму, а може і до Придністров’я. Особливо з врахуванням того, що води в Криму все менше і менше. Та й ніхто не знімав військову загрозу з боку окупованого Донбасу і території Росії взагалі,

– заявив дипломат.

На його думку, зараз Росія має намір реалізувати плани, які свого часу ставив перед собою Радянський Союз – розширити свою військову присутність на Близькому Сході та Африці. Такі дії Василь Боднар називає неоімперською політикою.

"Ми не знаємо, що думає Володимир Путін і чи він вже не наказав військовим готуватися до чергової агресії. Не буду надмірно спекулювати, але приводом для активізації дій проти України може бути як нестача води в Криму, так і перезавантаження влади в Росії (абсолютно диктаторські зміни в Росії мають же чимось прикриватися) – щоб, наприклад, приховати порушення або здобути прихильність виборців", – відзначив Василь Боднар.

Ситуація із водопостачанням в Криму

Ситуація з водою у Криму є загрозливою. Станом на початок літа 2020 року рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму виявився у понад два рази нижче, ніж до літа минулого року. У Сімферополі обміліло водосховище, тому в місто вперше в історії почали подавати артезіанську воду. Однак такий хід забезпечить лише шосту часину від потреб міста. 85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.

Влітку 2020-го ситуація з воду стала погіршуватися через посушливу зиму. Однак і прем'єр Денис Шмигаль і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявили, що питання відновлення води в Крим наразі не розглядають. Росія сама повинна вирішувати проблеми окупованих територій.

Зміни до Конституції Росії

У січні 2020 року президент Росії Володимир Путін запропонував змінити Конституцію Росії. Зміни зачіпають розділи про федеративний устрій країни, президента, Федеральне зібрання і уряду, судової власті і прокуратури, місцеве самоврядування. Загалом там 206 правок.

Одна з ключових змін стосується положення про неврахування ("обнулення") колишніх президентських термінів Путіна: позитивний підсумок опитування дозволить йому обиратися ще на два терміни.