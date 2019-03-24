Неисправный эскалатор стал причиной паники в парижском "Диснейленде"

Шум неисправного эскалатора вызвал панику в развлекательном парке аттракционов "Диснейленд" в Париже. Посетители ошибочно приняли шум эскалатора, за стрельбу и взрывы.

Не разобравшись в ситуации люди начали разбегаться. По утверждению очевидцев, сотрудники парка развлечений также не понимали, что происходит.

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Люди начали стремительно распространять ложные сообщения с ложной информацией в сети, из-за чего в "Диснейленд" сразу прибыло несколько экипажей полиции и спасатели.

Экстренные службы временно закрыли парк развлечений. Вследствие паники и давки несколько человек получили легкие травмы.

Впоследствии в МВД Франции отметили, что тревога была ложной. В ведомстве попросили делиться информацией только из проверенных источников и не распространять панику.