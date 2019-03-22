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      Взрыв на химзаводе в Китае: число жертв резко возросло

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      Взрыв на химзаводе в Китае
      Взрыв на химзаводе в Китае / Фото из открытых источников

      В результате взрыва на химзаводе в Яньчэн, что на востоке Китая погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали.

      Мэр города Цао лЛубао на пресс-конференции в пятницу, которая транслировалась в прямом эфире китайскими информационными ресурсами, сообщил, что 32 пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 58 человек получили тяжелые ранения. Точное количество пострадавших с легкими ранениями пока не сообщается. Людей разместили в 16 больницах.

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      Что случилось?

      24 канал сообщал о том, что в китайском городе Яньчэн произошел мощный взрыв на заводе по производству пестицидов. Очевидцы рассказывали, что взрыв был настолько сильным, что от ударной волны вылетели стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров. Также в результате взрыва были повреждены десятки припаркованных рядом автомобилей. Обломки, которые разлетелись вокруг ранили много местных жителей. К ликвидации пожара было привлечено около 200 пожарных и более 40 пожарных машин, более 930 военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов из 12 окрестных городов.

      На химзаводе в Китае произошел взрыв: смотрите видео 18+


       

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      Теги: Жертвы Взрыв Китай
      Источник: 24 Канал
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