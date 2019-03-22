Вибух на хімзаводі у Китаї: кількість жертв різко зросла

Внаслідок вибуху на хімзаводі в Яньчен, що на сході Китаю загинули 44 людини, ще 90 осіб постраждали.

Мер міста Цао Лубао на прес-конференції у п'ятницю, яка транслювалася в прямому ефірі китайськими інформаційними ресурсами, повідомив, що 32 постраждалих перебувають у критичному стані, ще 58 осіб отримали важкі поранення. Точної кількості постраждалих з легкими пораненнями поки не повідомлено. Людей розмістили у 16 лікарнях.

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Що сталося?

24 канал повідомляв про те, що у китайському місті Яньчен стався потужний вибух на заводі з виробництва пестицидів. Очевидці розповідали, що вибух був настільки сильним, що від ударної хвилі повилітали шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометри. Також внаслідок вибуху було пошкоджено десятки припаркованих поруч автомобілів. Уламки, які розлетілися навколо поранили багато місцевих жителів. До ліквідації пожежі було залучено близько 200 пожежників та понад 40 пожежних машин, понад 930 військовослужбовців і важка техніка для розбору завалів з 12 навколишніх міст.

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