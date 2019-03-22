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      Вибух на хімзаводі у Китаї: кількість жертв різко зросла

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      Вибух на хімзаводі у Китаї
      Вибух на хімзаводі у Китаї / Фото з відкритих джерел

      Внаслідок вибуху на хімзаводі в Яньчен, що на сході Китаю загинули 44 людини, ще 90 осіб постраждали.

      Мер міста Цао Лубао на прес-конференції у п'ятницю, яка транслювалася в прямому ефірі китайськими інформаційними ресурсами, повідомив, що 32 постраждалих перебувають у критичному стані, ще 58 осіб отримали важкі поранення. Точної кількості постраждалих з легкими пораненнями поки не повідомлено. Людей розмістили у 16 лікарнях.

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      Що сталося?

      24 канал повідомляв про те, що у китайському місті Яньчен стався потужний вибух на заводі з виробництва пестицидівОчевидці розповідали, що вибух був настільки сильним, що від ударної хвилі повилітали шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометри. Також внаслідок вибуху було пошкоджено десятки припаркованих поруч автомобілів. Уламки, які розлетілися навколо поранили багато місцевих жителів. До ліквідації пожежі було залучено близько 200 пожежників та понад 40 пожежних машин, понад 930 військовослужбовців і важка техніка для розбору завалів з 12 навколишніх міст.

      На хімзаводі у Китаї стався вибух: дивіться відео 18+

       

       

      blog_ava
      "Джавеліни" Україні потрібні, але зараз треба думати про іншу зброю, – військовий
      21 березня
      2797
      Теги: Китай Вибух Жертви
      Джерело: 24 Канал
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