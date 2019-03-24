Несправний ескалатор став причиною паніки у паризькому "Діснейленді"

Шум несправного ескалатора викликав паніку в розважальному парку атракціонів "Діснейленд" в Парижі. Відвідувачі помилково прийняли шум ескалатора, за стрілянину і вибухи.

Не розібравшись у ситуації люди почали розбігатися. За твердженням очевидців, співробітники парку розваг також не розуміли, що відбувається.

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Люди почали стрімко поширювати помилкові повідомлення з неправдивою інформацією у мережі, через що до "Діснейленду" одразу прибуло кілька екіпажів поліції та рятувальники.

Екстрені служби тимчасово закрили парк розваг. Внаслідок паніки та тисняви кілька людей отримали легкі травми.

Згодом у МВС Франції зазначили, що тривога була помилковою. У відомстві попросили ділитися інформацією лише з перевірених джерел та не поширювати паніку.