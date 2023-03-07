О том, что в правоохранительные органы поступило сообщение о предмете похожем на гранату, рассказала 24 Каналу представительница пресс-службы полиции Днепра Алина Стадник. Отметим также, что этот инцидент произошел 7 марта во дворе ЖК "РиверПарк", о чем написали первыми местные телеграм-каналы.
Смотрите также Гарантии мира для Украины и раздел "империи": как поможет Китай и почему война затягивается
Что известно об этом событии
Следует сказать, что соответствующее сообщение о гранате поступило в силовые структуры около 07:30. На место выехали представители правоохранительных органов.
Поступило сообщение о том, что под колесом припаркованного автомобиля обнаружен предмет, похожий на гранату. Сейчас там на месте работает следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники,
– сказала госпожа Алина в комментарии 24 Каналу.
Вместе с тем, она подтвердила, что угрозы для жизни людей нет, ведь работают взрывотехники. Также соответствующие структуры выясняют, как граната могла попасть под колеса автомобиля. Место происшествия ограждено.
Граната под колесом автомобиля в городе Днепре / Фото из местных анонимных телеграм-каналов
Для украинцев существует постоянная угроза жизни из-за войны
Следует сказать, что такие инциденты не являются чем-то странным, ведь мы живем в условиях широкомасштабной войны. Следовательно, следует быть постоянно готовыми к тому, что российские оккупанты и их сторонники будут делать все, чтобы создать угрозу для жизни обычных людей.
- Не так давно херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал, что россияне применяют свои беспилотные летательные аппараты для артиллерийских ударов именно по гражданскому населению. По его словам, иногда граждан застают атаки, когда они стоят в очереди за получением гуманитарной помощи.
- Кроме того, важно упомянуть, что значительная часть территорий, находившихся под оккупацией, была заминирована вражескими военными. Собственно, стало известно, что в селе Волохов Яр 60-летний мужчина наткнулся на своем дворе на мину, которую оставили россияне. Она взорвалась.
- Вместе с тем время от времени оккупанты наносят массированные ракетные атаки по всей территории нашего государства. В результате этого погибают невинные люди и страдает гражданская инфраструктура.