Про те, що в правоохоронні органи надійшло повідомлення щодо предмета схожого на гранату розповіла 24 Каналу представниця пресслужби поліції Дніпра Аліна Стадник. Зазначимо також, що цей інцидент трапився 7 березня у дворі ЖК "РіверПарк", про що написали першими місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про цю подію

Слід сказати, що відповідне повідомлення про гранату надійшло в силові структури близько 07:30. На місце одразу виїхали представники правоохоронних органів.

Надійшло повідомлення про те, що під колесом припаркованої автівки виявлено предмет схожий на гранату. Зараз там на місці працює слідчо-оперативна група, експерти, вибухотехніки,

– сказала пані Аліна в коментарі 24 Каналу.

Разом з тим вона підтвердила, що загрози для життя людей немає, адже працюють вибухотехніки. Також відповідні структури з'ясовують, як граната могла потрапити під колеса автомобіля. Місце події наразі огороджено.



Граната під колесом автівки в місті Дніпрі / Світлини з місцевих анонімних телеграм-каналів

Для українців існує постійна загроза життю через війну

Слід сказати, що такі інциденти не є чимось дивним, адже ми живемо в умовах широкомасштабної війни. Отже, варто бути постійно готовими до того, що російські окупанти та їхні прибічники робитимуть усе, аби створити загрозу для життя звичайних людей.