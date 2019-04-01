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      Неизвестные обстреляли памятник гетману Сагайдачному на Черкасщине

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      Обстрелян памятник гетману Сагайдачному на Черкасщине
      Обстрелян памятник гетману Сагайдачному на Черкасщине / Cossackland.org.ua

      Неизвестные расстреляли памятник гетману Петру Конашевич-Сагайдачному в Трахтемирове Черкасской области. Пули изрешетили герб, а киркой, похоже, вандалы пытались разбить памятник пополам.

      Уничтоженный памятник обнаружил случайный прохожий. Когда именно совершили этот акт вандализма – неизвестно, но соответствующие фото 1 апреля опубликовал "Казацкий край".

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      По предварительным данным, памятник Сагайдачному обстреляли из огнестрельного оружия.

      Кто такой Петр Конашевич-Сагайдичний?
      Украинский полководец и политический деятель, гетман реестрового казачества, кошевой атаман Запорожской Сечи. Организатор успешных походов запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства. Меценат православных братств и опекун братских школ. Канонизирован УАПЦ как святой в лике благоверный гетман.

      обстріляли пам'ятниу гетьману Сагайдачному
      Обстрелянный памятник Сагайдачному

      пам'ятник Сагайдачному обстріл
      Памятник гетману могли обстрелять из огнестрельного оружия

      blog_ava
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