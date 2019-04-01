Неизвестные обстреляли памятник гетману Сагайдачному на Черкасщине

Неизвестные расстреляли памятник гетману Петру Конашевич-Сагайдачному в Трахтемирове Черкасской области. Пули изрешетили герб, а киркой, похоже, вандалы пытались разбить памятник пополам.

Уничтоженный памятник обнаружил случайный прохожий. Когда именно совершили этот акт вандализма – неизвестно, но соответствующие фото 1 апреля опубликовал "Казацкий край".

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По предварительным данным, памятник Сагайдачному обстреляли из огнестрельного оружия.

Кто такой Петр Конашевич-Сагайдичний?

Украинский полководец и политический деятель, гетман реестрового казачества, кошевой атаман Запорожской Сечи. Организатор успешных походов запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства. Меценат православных братств и опекун братских школ. Канонизирован УАПЦ как святой в лике благоверный гетман.



Обстрелянный памятник Сагайдачному