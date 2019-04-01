23:45
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
      Вєсті.UA
      23:08, сьогодні
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Невідомі обстріляли пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині

      780 Читать новость на русском
      Обстріляний пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині
      Обстріляний пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині / Cossackland.org.ua

      Невідомі розстріляли пам'ятник гетьману Петрові Конашевича-Сагайдачному у Трахтемирові Черкаської області. Кулі зрешетили герб, а киркою, схоже, вандали намагалися розбити пам’ятник навпіл.

      Понищений пам'ятник виявив випадковий перехожий. Коли саме скоїли цей акт вандалізму – невідомо, але відповідні фото 1 квітня опублікував "Козацький край".

      Читайте також: На Вінниччині вандали розтрощили могилу бійця АТО: фото

      За попередніми даними, пам'ятник Сагайдачному обстріляли з вогнепальної зброї.

      Хто такий Петро Конашевич-Сагайдичний? Український полководець та політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі. Організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. Меценат православних братств та опікун братських шкіл. Канонізований УАПЦ як святий в лику благовірний гетьман.

      обстріляли пам'ятниу гетьману Сагайдачному
      Обстріляний пам'ятник Сагайдачному

      пам'ятник Сагайдачному обстріл
      Пам'ятник гетьману могли обстріляти з вогнепальної зброї

      blog_ava
      У Зеленського відповіли, чи є шанси у Тимошенко стати прем’єром
      сьогодні
      14988
      Теги: Новини України Новини Черкас Кримінальні новини Історія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      сьогодні , 22:01 Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      4272
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      7596
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      сьогодні , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 1898
      Як компанія Apple змогла стати успішною
      сьогодні , 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
      Олена Кандяк 363
      Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      сьогодні , 20:32 Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      Світлана Попова 3333
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук