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      Неизвестные подожгли животных из искусственной травы в Донецкой области: фото

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      Скульптуры животных из искусственной травы подожгли в Бахмуте / Коллаж 24 канала

      Неизвестные в ночь на 4 января подожгли и повредили скульптуры животных из искусственной травы на набережной Бахмута, что в Донецкой области. Убытки от такого акта вандализма оценивают почти в 100 тысяч гривен.

      Повредили скульптуры 2 парней и девушка, сообщил в фейсбуке начальник Комбината коммунальных предприятий Иван Войтенко. Поврежденные фигуры с набережной убрали.

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      Предыдущий охранник пришел и говорит: "повредили 6 фигур". 2 сожгли, 2 частично подожгли. Заяц маленький лежал на боку избитый. Льва перевернули,
      – рассказал "Свободному радио" охранник набережной, который заступил на смену утром.

      В частности, вандалы повредили оленей, слонов и маленького медвежонка. Стоимость каждого "животного" колеблется от 4 до 41 тысячи гривен. Общая стоимость поврежденных скульптур – не менее 98 тысяч гривен.

      В полиции рассказали, что открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Если злоумышленников поймают, им грозит до 15 лет тюрьмы.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Расследования Новости Донецка
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