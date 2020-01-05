Неизвестные подожгли животных из искусственной травы в Донецкой области: фото

Неизвестные в ночь на 4 января подожгли и повредили скульптуры животных из искусственной травы на набережной Бахмута, что в Донецкой области. Убытки от такого акта вандализма оценивают почти в 100 тысяч гривен.

Повредили скульптуры 2 парней и девушка, сообщил в фейсбуке начальник Комбината коммунальных предприятий Иван Войтенко. Поврежденные фигуры с набережной убрали.

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Предыдущий охранник пришел и говорит: "повредили 6 фигур". 2 сожгли, 2 частично подожгли. Заяц маленький лежал на боку избитый. Льва перевернули,

– рассказал "Свободному радио" охранник набережной, который заступил на смену утром.

В частности, вандалы повредили оленей, слонов и маленького медвежонка. Стоимость каждого "животного" колеблется от 4 до 41 тысячи гривен. Общая стоимость поврежденных скульптур – не менее 98 тысяч гривен.

В полиции рассказали, что открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Если злоумышленников поймают, им грозит до 15 лет тюрьмы.