Невідомі підпалили тварин зі штучної трави на Донеччині: фото

Невідомі в ніч проти 4 січня підпалили та пошкодили скульптури тварин зі штучної трави на набережній Бахмута, що на Донеччині. Збитки від такого акту вандалізму оцінюють майже в 100 тисяч гривень.

Пошкодили скульптури 2 хлопців і дівчина, повідомив у фейсбуці начальник Комбінату комунальних підприємств Іван Войтенко. Пошкоджені фігури з набережної прибрали.

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Попередній охоронець прийшов і каже: "пошкодили 6 фігур". 2 спалили, 2 частково підпалили. Заєць маленький лежав на боку побитий. Лева перевернули,

– розповів "Вільному радіо" охоронець набережної, який заступив на зміну вранці.

Зокрема, вандали пошкодили оленів, слонів та маленьке ведмежа. Вартість кожної "тварини" коливається від 4 до 41 тисячі гривень. Загальна вартість пошкоджених скульптур – щонайменше 98 тисяч гривень.

У поліції розповіли, що відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження чужого майна". Якщо зловмисників піймають, їм загрожує до 15 років в’язниці.