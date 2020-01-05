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      Невідомі підпалили тварин зі штучної трави на Донеччині: фото

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      Скульптури тварин зі штучної трави підпалили в Бахмуті / Колаж 24 каналу

      Невідомі в ніч проти 4 січня підпалили та пошкодили скульптури тварин зі штучної трави на набережній Бахмута, що на Донеччині. Збитки від такого акту вандалізму оцінюють майже в 100 тисяч гривень.

      Пошкодили скульптури 2 хлопців і дівчина, повідомив у фейсбуці начальник Комбінату комунальних підприємств Іван Войтенко. Пошкоджені фігури з набережної прибрали.

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      Попередній охоронець прийшов і каже: "пошкодили 6 фігур". 2 спалили, 2 частково підпалили. Заєць маленький лежав на боку побитий. Лева перевернули,
      – розповів "Вільному радіо" охоронець набережної, який заступив на зміну вранці.

      Зокрема, вандали пошкодили оленів, слонів та маленьке ведмежа. Вартість кожної "тварини" коливається від 4 до 41 тисячі гривень. Загальна вартість пошкоджених скульптур – щонайменше 98 тисяч гривень.

      У поліції розповіли, що відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження чужого майна". Якщо зловмисників піймають, їм загрожує до 15 років в’язниці.

       

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Розслідування Новини Донецька
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