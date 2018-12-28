Неизвестные попытались взломать Twitter-страницу постпреда Украины в ООН

Неизвестные злоумышленники пытались взломать Twitter-страницу постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко. Об этом сообщил сам дипломат, после того как восстановил доступ к своему аккаунту.

"Извините за долгое молчание – потратил целый день на восстановление доступа в Twitter. Кто-то пытался взломать мой аккаунт", – написал Ельченко.

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При этом дипломат добавил к своему сообщению изображение с надписью KGB.

Ельченко заверил, что этот случай никоим образом не повлияет на его работу, и пожелал своим недругам лопнуть от злости.

Вибачте за довге мовчання-витратив цілий день на відновлення доступу в Твіттер. Хтось намагався зламати мій обліковий запис. Хочу побажати моїм недругам луснути від злості. Свою роботу робити не перестанемо. З прийдешніми святами, друзі pic.twitter.com/8bNFy5McHE — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 декабря 2018 г.

К слову, 16 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за последние 4 года Украина становилась объектом кибернападений со стороны России около 6 тысяч раз.



Так, 15 ноября неизвестные совершили хакерскую атаку на официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины. В ведомстве заявили, что причастными к кибернападению могут быть российские спецслужбы.