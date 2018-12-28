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      Невідомі спробували зламати Twitter-сторінку постпреда України в ООН

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      Twitter-сторінку Володимира Єльченка намагалися зламати невідомі
      Twitter-сторінку Володимира Єльченка намагалися зламати невідомі / Censor.net.ua

      Невідомі зловмисники намагалися зламати Twitter-сторінку постійного представника України в ООН Володимира Єльченка. Про це повідомив сам дипломат, після того як відновив доступ до свого акаунта.

      "Вибачте за довге мовчання – витратив цілий день на відновлення доступу в Twitter. Хтось намагався зламати мій обліковий запис", – написав Єльченко.

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      При цьому дипломат додав до свого повідомлення зображення з написом KGB.

      Єльченко запевнив, що цей випадок жодним чином не вплине на його роботу та побажав своїм недругам луснути від злості.

      До слова, 16 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що за останні 4 роки Україна ставала об’єктом кібернападів зі сторони Росії близько 6 тисяч разів.

      Так, 15 листопада невідомі здійснили хакерську атаку на офіційний сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб України. У відомстві заявили, що причетними до кібернападу можуть бути російські спецслужби.

      Теги: Новини України Новини політики ООН Хакерська атака хакери
      Джерело: 24 канал
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