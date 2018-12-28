Невідомі спробували зламати Twitter-сторінку постпреда України в ООН

Невідомі зловмисники намагалися зламати Twitter-сторінку постійного представника України в ООН Володимира Єльченка. Про це повідомив сам дипломат, після того як відновив доступ до свого акаунта.

"Вибачте за довге мовчання – витратив цілий день на відновлення доступу в Twitter. Хтось намагався зламати мій обліковий запис", – написав Єльченко.

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При цьому дипломат додав до свого повідомлення зображення з написом KGB.

Єльченко запевнив, що цей випадок жодним чином не вплине на його роботу та побажав своїм недругам луснути від злості.

Вибачте за довге мовчання-витратив цілий день на відновлення доступу в Твіттер. Хтось намагався зламати мій обліковий запис. Хочу побажати моїм недругам луснути від злості. Свою роботу робити не перестанемо. З прийдешніми святами, друзі pic.twitter.com/8bNFy5McHE — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 декабря 2018 г.

До слова, 16 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що за останні 4 роки Україна ставала об’єктом кібернападів зі сторони Росії близько 6 тисяч разів.



Так, 15 листопада невідомі здійснили хакерську атаку на офіційний сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб України. У відомстві заявили, що причетними до кібернападу можуть бути російські спецслужби.