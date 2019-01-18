В пятницу, 18 января, в Херсоне на улице Преображенской напали на журналистов во время пресс-конференции. Неизвестные стреляли и распылили газ.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 каналу.

Читайте также: В Гане застрелили журналиста, который расследовал коррупцию в африканском футболе

Инцидент произошел в пресс-клубе "Новый день", где проходила пресс-конференция по транспортным перевозкам в Херсоне, которую организовали одесские активисты. Примерно на 10 минуте мероприятия в дверное стекло зала с середины начали стрелять. Журналистам удалось лечь на пол. К счастью, никто не пострадал. Известно, что в коридоре также распылили слезоточивый газ.

Сразу после стрельбы в помещении появился одиозный активист Кирилл Стремаусов, которого связывают с "Русской весной", он начал это активно фиксировать и комментировать на камеру.



Кирилл Стремаусов

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Пока неизвестно, кто стрелял, нескольких человек допрашивают в участке.

Неизвестные стреляли в журналистов на пресс-конференции в Херсоне: видео