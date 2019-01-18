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      Невідомі стріляли в журналістів на прес-конференції у Херсоні: відео

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      У п'ятницю, 18 січня, в Херсоні на вулиці Преображенській напали на журналістів під час прес-конференції. Невідомі стріляли і розпорошили газ.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Інцидент стався у прес-клубі "Новий день", де відбувалася прес-конференція щодо транспортних перевезень у Херсоні, яку організували одеські активісти. Приблизно на 10 хвилині заходу у дверне скло залу із середини почали стріляти. Журналістам вдалося лягти на підлогу. На щастя, ніхто не постраждав. Відомо, що в коридорі також розпилили сльозогінний газ.

      Одразу після стрілянини у приміщені з'явився одіозний активіст Кирило Стремаусов, якого пов'язують з "Російською весною", він почав це активно фіксувати та коментувати на камеру.

      Кирило Стремоусов
      Кирило Стремаусов

      Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Наразі невідомо, хто стріляв, кількох осіб допитують у відділку.

      Невідомі стріляли в журналістів на прес-конференції у Херсоні: відео

       

      Теги: Журналісти Новини України Кримінальні новини Новини Херсона ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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