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      У Гані застрелили журналіста, який розслідував корупцію в африканському футболі

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      Вбито журналіста, який розслідував футбольну корупцію у Гані
      Вбито журналіста, який розслідував футбольну корупцію у Гані / Фото з відкритих джерел

      У Гані було вбито журналіста Ахмеда Хусейн-Суала, який допоміг розкрити корупційний скандал в африканському футболі, який призвів до відставки глави футбольної федерації і її розпуск.

      Про це повідомило видання The Guardian.

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      Зазначається, що журналіста було застрелено у середу ввечері, 16 січня, дорогою додому. Хуссейн-Суал отримав два постріли в груди і один в шию, злочинці рухалися на мотоциклі.

      Журналіст був в команді Tiger Eye Private Investigations, яка займалася розслідуванням корупції у футбольних лігах Гани.

      Влітку компанія BBC Africa Eye представила фільм про хабарі у футбольних клубах Гани під назвою "Коли жадібність і корупція стали нормою", який був знятий на основі розслідування Tiger Eye.

      У фільмі розповідається, як ганські судді, чиновники футбольної асоціації Гани, включаючи її президента Квесі Ньянтакі, беруть хабарі. Ньянтакі, наприклад, отримав хабар у розмірі 65 тисяч доларів.

      Реакцією ФІФА на викриття фактів отримання футбольними чиновниками хабарів готівкою стала довічна дискваліфікація глави асоціації Квесі Ньянтакьі, а уряд Гани розпустив національну федерацію футболу.

      Незабаром після виходу фільму його автори отримали численні погрози. Керівник Tiger Eye Анас Аремеяв опублікував в Twitter запис, на якому депутат парламенту Гани Кеннеді Агьяпонг закликає "надерти вуха і побити" Хуссейна-Суала.

      Я за все заплачу, він поганий хлопець, цей Ахмед,
      – говорив Агьяпонг.

       

      Теги: Жертви Кримінальні новини Африка Журналісти Футбол Корупція
      Джерело: 24 Канал
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