Неизвестный пожертвовал армии более 3 миллионов долларов в биткоинах

Анонимный благотворитель 25 февраля пожертвовал в поддержку украинской армии 80 BTC, что по нынешним ценам составляет 3 миллиона долларов.

Главный научный сотрудник поставщика анализа блокчейна Elliptic Том Робинсон написал в твиттере, что всего за сутки украинский фонд "Вернись живым" получил пожертвования валютой биткоин на сумму 400 тысяч долларов.

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Всего с момента вторжения России в Украину в поддержку украинских военных благотворители перевели 5 миллионов долларов биткоинами.

Все данные и реквизиты для внесения средств на счета фонда "Вернись живым" можно узнать по ссылке или найти на сайте организации.

К слову, деньги с "єПідтримки" можно потратить на украинских защитников. Так, по данным Минцифры, украинцы менее чем за сутки перевели 200 миллионов гривен на нужды армии по программе предоставления им средств за вакцинацию от COVID-19.

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