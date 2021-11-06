О ситуации с заминированием Закарпатского облсовета в день выборов нового председателя в сети сообщил журналист Виталий Глагола.
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Заминирование помещения Закарпатского облсовета
На заседании областного совета в Ужгороде 6 ноября должны были избирать нового ее председателя. Однако в сессионный зал депутатов, по словам Глаголы, не пускали из-за "новых замков на дверях". Они собрались в холле помещения, туда принесли также и ящик для голосования.
Урна для голосования в холле облсовета / Фото Виталия Глаголы
Впоследствии к депутатам вышел заместитель начальника областной полиции Роман Ус.
Ус сообщил, что полиция получила вызов о заминировании здания облсовета, и на место едут взрывотехники,
– написал журналист.
Полиции сообщили о заминировании: смотрите видео
После этого полиция пыталась эвакуировать депутатов из здания облсовета. Те отказывались, из-за чего между политиками и правоохранителями возникли споры.
Между полицией и депутатами вспыхнул конфликт: смотрите видео
Перенос заседания облсовета
На 11:00 6 ноября, в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности главы Василия Иванчо, была запланирована сессия. Однако накануне на сайте облсовета опубликовали сообщение о ее переносе на 25 ноября.