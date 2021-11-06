Про ситуацію із замінуванням Закарпатської облради в день вибору нового голови у мережі повідомив журналіст Віталій Глагола.
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Замінування приміщення Закарпатської облради
На засіданні обласної ради в Ужгороді 6 листопада мали обирати нового її голову. Однак до сесійної зали депутатів, за словами Глаголи, не пускали через "нові замки на дверях". Вони зібралися у холі приміщення, туди принесли також і скриньку для голосування.
Скринька для голосування у холі облради / Фото Віталія Глаголи
Згодом до депутатів вийшов заступник начальника обласної поліції Роман Ус.
Ус повідомив, що поліція отримала виклик про замінування будівлі облради й на місце їдуть вибухотехніки,
– написав журналіст.
Поліції повідомили про замінування: дивіться відео
Після цього поліція намагалася евакуювати депутатів із будівлі облради. Ті відмовлялися, через що між політиками та правоохоронцями виникли суперечки.
Між поліцією і депутатами спалахнув конфлікт: дивіться відео
Перенесення засідання облради
На 11:00 6 листопада, відповідно до розпорядження виконувача обов'язків глави Василя Іванчо, була запланована сесія. Однак напередодні на сайті облради опублікували повідомлення про її перенесення – на 25 листопада.