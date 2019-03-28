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      Неизвестный устроил стрельбу на улице в Сиэтле, есть погибшие

      10 Читати новину українською
      Стрельба в США
      Стрельба в США / Eha News

      В США на севере Сиэтла, штат Вашингтон, неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице. В результате инцидента погибли два человека, еще двое получили ранения.

      Сначала газета The Seattle Times со ссылкой на полицию сообщали, что ранения получили три человека, один был убит. Впоследствии стало известно, что один из раненых умер. По данным полиции, мужчина, имя которого не уточняется, стрелял в людей, которые находились в автомобилях и автобусе.

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      Отмечается, что он пытался угнать машину, но был задержан.

      Издание EHA News отметило, что одним из погибших в результате стрельбы стал водитель автобуса.

      Какими мотивами руководствовался нападающий, пока не уточняется.Cnhskzybyf? CIF? Cstnk

      Правоохранители оцепили место инцидента

      Стрілянина, США, Сіетл
      Полиция проводит расследование

      blog_ava
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      Теги: Новости США Жертвы Полиция
      Источник: 24 Канал
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