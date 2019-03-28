Неизвестный устроил стрельбу на улице в Сиэтле, есть погибшие

В США на севере Сиэтла, штат Вашингтон, неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице. В результате инцидента погибли два человека, еще двое получили ранения.

Сначала газета The Seattle Times со ссылкой на полицию сообщали, что ранения получили три человека, один был убит. Впоследствии стало известно, что один из раненых умер. По данным полиции, мужчина, имя которого не уточняется, стрелял в людей, которые находились в автомобилях и автобусе.

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Отмечается, что он пытался угнать машину, но был задержан.

Two killed, two critically wounded after gunman opens fire on Sand Point Wayhttps://t.co/Wod2MrUw15 pic.twitter.com/LIloNju4Se — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 28 березня 2019 р.

Издание EHA News отметило, что одним из погибших в результате стрельбы стал водитель автобуса.

#BREAKING



Shooting in North #Seattle...



️Multiple people, including a Metro bus driver were shot in #LakeCity

️Police asks people to avoid the area

️Shooting near 120th and Sand Point Way occured around 4 p.m. on Wednesday afternoon pic.twitter.com/fgHfJSUADW — EHA News (@eha_news) 28 березня 2019 р.

Какими мотивами руководствовался нападающий, пока не уточняется.

Правоохранители оцепили место инцидента