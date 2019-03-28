Невідомий влаштував стрілянину на вулиці у Сіетлі, є загиблі
У США на півночі Сіетла, штат Вашингтон, невідомий чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.
Спершу газета The Seattle Times з посиланням на поліцію повідомляла, що поранення отримали три людини, один був убитий. Згодом стало відомо, що один з поранених загинув. За даними поліції, чоловік, ім'я якого не уточнюється, стріляв в людей, які перебували в автомобілях і автобусі.
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Зазначається, що він намагався викрасти машину, проте був затриманий.
Видання EHA News зазначило, що одним із загиблих внаслідок стрілянини став водій автобуса.
Якими мотивами керувався нападник, поки не уточнюється.
Правоохоронці оточили місце інциденту
Поліція проводить розслідування