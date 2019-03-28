Невідомий влаштував стрілянину на вулиці у Сіетлі, є загиблі

У США на півночі Сіетла, штат Вашингтон, невідомий чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Спершу газета The Seattle Times з посиланням на поліцію повідомляла, що поранення отримали три людини, один був убитий. Згодом стало відомо, що один з поранених загинув. За даними поліції, чоловік, ім'я якого не уточнюється, стріляв в людей, які перебували в автомобілях і автобусі.

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Зазначається, що він намагався викрасти машину, проте був затриманий.

Two killed, two critically wounded after gunman opens fire on Sand Point Wayhttps://t.co/Wod2MrUw15 pic.twitter.com/LIloNju4Se — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 28 березня 2019 р.

Видання EHA News зазначило, що одним із загиблих внаслідок стрілянини став водій автобуса.

#BREAKING



Shooting in North #Seattle...



️Multiple people, including a Metro bus driver were shot in #LakeCity

️Police asks people to avoid the area

️Shooting near 120th and Sand Point Way occured around 4 p.m. on Wednesday afternoon pic.twitter.com/fgHfJSUADW — EHA News (@eha_news) 28 березня 2019 р.

Якими мотивами керувався нападник, поки не уточнюється.

Правоохоронці оточили місце інциденту