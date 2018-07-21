Неэффективны и неспособны работать: общественность раскритиковала работу НАЗК

Антикоррупционные активисты считают, что за 2,5 года работы нынешний состав Нацагентства показал, что не будет выполнять свои функции. И считают, что орган надо поскорее расформировать и создать заново.

Такую характеристику Национальному агентству по предотвращению коррупции дали активисты. Основной задачей агентства является проверка деклараций чиновников. Однако, за 2,5 года проверили состояние лишь 331 чиновника и депутата. Это с более миллиона поданных документов.

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"По нашим подсчетам, если и дальше так будут проверяться декларации, то НАЗК проверит всех чиновников через 3600 лет", – отметил эсперт антикоррупционной группы РПР Глеб Каневский.

Бывшее руководство НАЗК более 2 лет объясняло: проверяют медленно, потому что процесс никак не автоматизируют. Этого не сделали до сих пор. Такая система должна сама выделять наиболее подозрительные декларации. Сейчас работники НАЗК делают это вручную. Однако, самых одиозных чиновников почему-то обходят. Взялись за других.

Кого же из этих 45 невезунчиков споймало НАЗК? Большинство из них это были мэры, заместители мэров, работники райадминистраций,

– сообщил Глеб Каневский.

На лжи в декларации агенство поймало лишь 4 нардепов. Но фигурантов журналистских расследований: депутатов, министров, президента вопросов у работников органа не было. НАЗК полностью контролируемое властью. Более, как полгода назад, на то время руководитель департамента финансового контроля Анна Соломатина ушла с должности со скандалом. Рассказала тогда о кураторе из Администрации президента, который и определял кого проверять, а кого нет. Сейчас дело против руководства НАЗК лежит в СБУ.

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"Уже сейчас мы должны требовать у правоохранителей отчетов, как проходят расследования резонансных дел относительно членов НАЗК", – сказал Каневский.

За это время ведомство не сообщало о ходе дела ни разу. А тем временем в НАЗК продолжают нарушать закон. Народный депутат Елена Сотник рассказала о том, что ее декларацию начали проверять из-за займов и заграничных командировок, больше года назад. Результатов нет и сегодня, хотя должны были закончить все за 3 месяца.

А вот с другими НАЗК более лояльное. Например, активисты предоставляли доказательства нарушений в декларациях трех депутатов Тернопольского городского совета. Однако, эту информацию проигнорировали, и дела закрыли. А тем временем, зарплатный фонд агентства за два года вырос почти вдвое. Сейчас это 104 миллиона гривен в год на 311 человек.

Запустить работу важного и недешевого органа можно лишь освободив политически управляемое руководство, и полностью перезапустив НАЗК, считают общественные активисты.