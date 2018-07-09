Порошенко рассказал о результатах борьбы с коррупцией на саммите Украина – ЕС

Президент Петр Порошенко встретился во время саммита с председателем Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Они отметили, что ЕС пошел на многочисленные уступки Украине и ожидает, что уже в ближайшие недели депутаты проголосуют за закон, который должен дать старт созданию Высшего антикоррупционного суда.

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Наши западные партнеры также подчеркнули, что Европейский Совет будет поддерживать украинский народ, который требует реформ. В частности продолжать давление на Российскую Федерацию.

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Например, несколько дней назад лидеры ЕС единогласно согласились продлить на 6 месяцев экономические санкции против России.

Чем больше экономический рост в Украине, тем, конечно, мы будем расширять поддержку. Реформы в борьбе с коррупцией – это очень важный процесс. Мы должны усовершенствовать некоторые детали этого законодательства. И сделать это в течение следующих дней и недель,

– сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Кроме того, буквально несколько часов назад Евросоюз согласился выделить Украине 1 миллиард евро очередной макрофинансовой помощи.

За последние несколько лет мы создали структуры, которые признаны миром. Это САП, НАБУ и НАЗК и первыми запустили электронные декларации. У нас есть практический результат. Наши результаты в борьбе с коррупцией признаны миром в энергетическом секторе, в банковском секторе,

– отметил президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко на саммите Украина – ЕС назвал сумму убытков, которые понесла Украина из-за российской агрессии. Глава государства подчеркнул, что экономический ущерб составляют 100 миллиардов евро.