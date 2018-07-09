Порошенко призвал ужесточить санкции против России из-за открытия Крымского моста

9 июля Президент Украины Петр Порошенко на саммите Украина – ЕС призвал ужесточить санкции против России из-за открытия страной-агрессором Крымского моста, соединяющего оккупирован полуостров с российским Таманским.

Порошенко заявил об этом во время пресс-конференции с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и Президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, передает "Укринформ".

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Я хочу призвать столицу Евросоюза продолжать давление на Россию пока не будет измененоа ее поведение ... Мы осуждаем любое возведение Керченского моста для защиты Черного и других морей. Мы согласны с тем, чтобы усилить наше давление и усиление санкционных ограничений по отношению к РФ,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, в понедельник, 9 июля, начался ежегодный саммит Украина – ЕС. Встреча лидеров Украины и Евросоюза уже двадцатая и первая с момента вступления в силу соглашения об ассоциации.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.