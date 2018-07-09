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Порошенко сделал острое заявление о строительстве "Северного потока-2" в Европе

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Порошенко раскритиковал строительство "Северного потока-2"
Порошенко раскритиковал строительство "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию через Балтийское море в обход Украины.

Об этом глава государства заявил на совместном брифинге с главой Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, говорится в Twitter.

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"Северный поток-2" не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Это исключительно политический проект. Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС,
– сказал Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером европейских стран, и будет поставлять необходимый газ для ЕС.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что проект "Северный поток-2" невозможен. И мы призываем остановить строительство данного проекта", – подытожил Президент.

 

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Евросоюз Саммит Украина – ЕС Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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