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Порошенко зробив гостру заяву щодо будівництва "Північного потоку-2" в Європі

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Порошенко розкритикував будівництво "Північного потоку-2"
Порошенко розкритикував будівництво "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України.

Про це глави держави заявив на спільному брифінгу з главою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, йдеться у Twitter.

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"Північний потік-2" не має жодного сенсу з точки зору економіки. Це виключно політичний проект. Ми використаємо всі наявні засоби, щоб зупинити монополізацію європейського ринку і захистити інтереси всього ЄС,
– сказав Порошенко.

Окрім того, він підкреслив, що Україна є стратегічним партнером європейських країн, і буде постачати необхідний газ для ЄС.

"Я хочу ще раз наголосити, що проект "Північний потік-2" неможливий. І ми закликаємо зупинити побудову даного проекту", – підсумував Президент.

 

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Петро Порошенко Саміт Україна – ЄС Євросоюз Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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