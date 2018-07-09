Порошенко зробив гостру заяву щодо будівництва "Північного потоку-2" в Європі

Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України.

Про це глави держави заявив на спільному брифінгу з главою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, йдеться у Twitter.

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"Північний потік-2" не має жодного сенсу з точки зору економіки. Це виключно політичний проект. Ми використаємо всі наявні засоби, щоб зупинити монополізацію європейського ринку і захистити інтереси всього ЄС,

– сказав Порошенко.

Окрім того, він підкреслив, що Україна є стратегічним партнером європейських країн, і буде постачати необхідний газ для ЄС.

"Я хочу ще раз наголосити, що проект "Північний потік-2" неможливий. І ми закликаємо зупинити побудову даного проекту", – підсумував Президент.

«Північний потік-2» не має жодного сенсу з точки зору економіки. Це виключно політичний проект. Ми використаємо всі наявні засоби, щоб зупинити монополізацію європейського ринку а захистити інтереси всього ЄС — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июля 2018 г.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.