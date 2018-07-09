Порошенко закликав посилити санкції проти Росії через відкриття Кримського мосту

9 липня Президент України Петро Порошенко на саміті Україна – ЄС закликав посилити санкції проти Росії через відкриття країною-агресором Кримського мосту, що з'єднує окупований півострів із російським Таманським.

Порошенко заявив про це під час прес-конференції з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском і Президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі, передає "Укрінформ".

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Я хочу закликати столицю Євросоюзу продовжувати тиск на Росію доки не буде змінена її поведінка...Ми засуджуємо будь-яку побудову Керченського моста для захисту Чорного та інших морів. Ми погоджуємося з тим, щоб посилити наш тиск і посилення санкційних обмежень по відношенню до РФ,

– підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, розпочався щорічний саміт Україна – ЄС. Зустріч лідерів України та Євросоюзу вже є двадцятою і першою з моменту вступу в силу угоди про асоціацію.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.