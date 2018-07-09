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22:57, 6 липня
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Він вже понад 50 днів продовжує голодування, – Дональд Туск вимагає звільнити Сенцова

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Дональд Туск закликає Росію звільнити Сенцова та усіх українських політв'язнів
Дональд Туск закликає Росію звільнити Сенцова та усіх українських політв'язнів / Facebook

Президент Ради Європи Дональд Туск згадав про незаконно утримуваних у Росії українців та голодування у російському полоні українського режисера Олега Сенцова.

Про це він заявив у Брюсселі під час 20-го саміту Україна ЄС після зустрічі з українським президентом Петром Порошенком.

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Туск нагадав, що українець голодує у застінках Кремля вже понад 50 днів.

Прикро про це говорити. Він залишається у в’язниці і вже понад 50 днів продовжує голодування. Я хотів би ще раз закликати звільнити його, а також всіх, кого незаконно утримують в Криму та в Росії,
– заявив президент Ради Європи.

Туск запевнив, що ЄС не визнає анексії Криму і наполягає на відповідальності Росії за війну на сході України.

9 липня у Брюсселі стартував вже 20-й щорічний саміт Україна – ЄС.

Теги: Новини України Новини політики Саміт Україна – ЄС Дональд Туск Євросоюз Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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