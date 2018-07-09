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9 липня у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС

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9 липня у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС
9 липня у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 9 липня, відбудеться щорічний саміт Україна-ЄС. Зустріч лідерів України та Євросоюзу вже є двадцятою і першою з моменту вступу в силу угоди про асоціацію.

Під час зустрічі лідери України і Європейського союзу обговорять імплементацію Угоди про асоціацію, виконання Мінських домовленостей, підтримку держави в умовах російської агресії, повідомляє "Укрінформ".

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Україну на саміті представлятиме Президент Петро Порошенко, а делегацію ЄС очолюватиме голова Ради ЄС Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Серед учасників саміту також є високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президенти Єврокомісії Валдіс Домбровскіс та Марош Шефчович, а також єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Очікується, що за результатами саміту лідери планують ухвалити спільну декларацію.

Сторони обговорять наступні кроки з імплементації Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, підтримку з боку Євросоюзу амбітного порядку денного реформ України, відносини з Росією та енергетичну безпеку.

Щодо російської агресії, то саміт вкотре підтвердить підтримку з боку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також невизнання анексії Росією Криму.

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На саміті також обговорять питання щодо реформ децентралізації, державного управління, боротьбу з корупцією, верховенство права, економічний розвиток та енергетику. Буде підписано угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком про виділення позики у 75 мільйонів євро на проект із підвищення безпеки українських доріг.

Також лідери України і Європейського союзу закличуть РФ звільнити усіх українських політичних в’язнів, включаючи кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, а також взяти відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Теги: Новини України Новини політики Саміт Україна-ЄС Європейський суд Євросоюз Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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